Реле уровня жидкости поплавковое кабельное, 10м DOFC/~250В16(8)А

Реле уровня жидкости с поплавковым принципом действия, длина кабеля 10 м, выходной сигнал - переключающий контакт с коммутацией до 250 В переменного тока величиной до 16 А для резистивной нагрузки и до 8 А для индуктивной нагрузки, степень защиты корпуса IP67