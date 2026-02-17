Реле уровня жидкости поплавковое кабельное, 10м DOFC/~250В16(8)А
Референс: STWL10S
Реле уровня жидкости с поплавковым принципом действия, длина кабеля 10 м, выходной сигнал - переключающий контакт с коммутацией до 250 В переменного тока величиной до 16 А для резистивной нагрузки и до 8 А для индуктивной нагрузки, степень защиты корпуса IP67
Каталог
Дата документа: 17/02/2026
Формат PDF
Размер 8.5 MB
Техническая документация
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 236.17 kB
2D чертежи
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 2.16 MB
Каталог
Дата документа: 19/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
