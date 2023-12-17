Продукты
STWL5S
Реле уровня жидкости, 5м DOFC/~250В16(8 )А
STWL5S

Реле уровня жидкости, 5м DOFC/~250В16(8 )А

Референс: STWL5S
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC001447 Реле контроля уровня
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.22812 см. 814г.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация STWL Реле уровня жидкости - Руководство
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 236.17 kB
STWL Реле уровня жидкости - Руководство
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06074_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 22/05/2023 - 21/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06074_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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