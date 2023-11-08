W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A,в сборе, МАТ.ХРОМ
W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A,в сборе, МАТ.ХРОМ
Референс: TES-151-58
W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе,МАТ.ХРОМ
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Ширина 85 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения управление температурой
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия W59
Цветовой оттенок хром
Оборудование в комплекте switch Вкл.-Откл.
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 10 А в 230 В Переменный ток
Длина зачистки проводов 8 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка оцинкованная сталь: монт. рама
Тип управления Электронный контроллер
Тип защиты защита от перенапряжения
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р МЭК 60730-1-2003 ГОСТ Р 51318.14.1-2007
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009948
|9.5
|9.5
|5.5
|см.
|261
|г.
BB1
|2
|—
|4
|шт.
|4690201009955
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.143
|кг.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|14690201009952
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|274
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Термостат серии W59Термостат серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 264.94 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик