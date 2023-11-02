Продукты
U3MBP60K400H
Шкаф ШС-КТС сервисного байпаса для 4-х ИБП, мощность 40 кВА

Шкаф ШС-КТС сервисного байпаса для 4-х ИБП, мощность 40 кВА

Референс: U3MBP60K400H
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.8035120 см. 95кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог продуктов и решений 2023
Дата документа: 02/11/2023
Формат PDF
Размер 8.12 MB
Каталог продуктов и решений 2023
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