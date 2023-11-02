Продукты
U3MOPT001
Комплект параллельной работы Uniprom 3M
U3MOPT001
U3MOPT001

Комплект параллельной работы Uniprom 3M

Референс: U3MOPT001
Линейка Uniprom

Комплект параллельной работы Uniprom 3M

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.31521090 мм. 469г.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог продуктов и решений 2023
Дата документа: 02/11/2023
Формат PDF
Размер 8.12 MB
Каталог продуктов и решений 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.00028_23
Формат PDF
Размер 962.89 kB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.00028_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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