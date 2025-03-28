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UBSUPS60KHS
ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8
UBSUPS60KHS

ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8

Референс: UBSUPS60KHS
Серия Uniprom Base

ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8

2 460 000  
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 3
Количество выходных фаз 3
Частота входного напряжения 50-60
Активная выходная мощность 60000
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Гарантия 2 года от момента ПНР
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409230749850350818 мм. 58кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 28/03/2025
Формат PDF
Размер 3.23 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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