Продукты
UP-135W
Батарея свинцово-кислотная, 24АЧ, 10 лет

Батарея свинцово-кислотная, 24АЧ, 10 лет

Референс: UP-135W
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.161112 см. 9кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
С/Д-ГОСT Р РОСС RU Д-CN.РА01.В.03621_23
Формат PDF
Размер 1.06 MB
Срок действия: 06/02/2023 - 05/02/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.03621_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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