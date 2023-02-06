Батарея свинцово-кислотная, 120АЧ 12 лет
Батарея свинцово-кислотная, 120АЧ 12 лет
Референс: UP-450W
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|41
|17
|22
|см.
|37
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
С/Д-ГОСT Р РОСС RU Д-CN.РА01.В.03621_23РОСС RU Д-CN.РА01.В.03621_23
Формат PDF
Размер 1.06 MB
Срок действия: 06/02/2023 - 05/02/2028
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик