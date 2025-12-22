Пустой батарейный модуль для ИБП Uniprom RM, до 20 АКБ 9 Ач
Пустой батарейный модуль для ИБП Uniprom RM, до 20 АКБ 9 Ач
Референс: URMBC20B
Пустой батарейный модуль для ИБП Uniprom RM, до 20 АКБ 9 Ач
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Батарея/аккумулятор
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409231098
|80
|53.2
|20.4
|см.
|12
|кг.
P12
|4
|—
|8
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|157
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 22/12/2025
Формат PDF
Размер 28.46 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Uniprom RM 10 - 40 кВА
Дата документа: 29/10/2025
Формат PDF
Размер 1.92 MB
Руководство по эксплуатации Uniprom RM 10 - 40 кВА
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик