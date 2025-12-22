Продукты
URMBC40B
Пустой батарейный модуль для ИБП Uniprom RM, до 40 АКБ 9 Ач
URMBC40B

Пустой батарейный модуль для ИБП Uniprom RM, до 40 АКБ 9 Ач

Референс: URMBC40B
Серия Uniprom RM

Пустой батарейный модуль для ИБП Uniprom RM, до 40 АКБ 9 Ач

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Батарея/аккумулятор
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040923101210154.327 см. 27.848кг.
P12
44шт.12080123 см. 127кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 22/12/2025
Формат PDF
Размер 28.46 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Uniprom RM 10 - 40 кВА
Дата документа: 29/10/2025
Формат PDF
Размер 1.92 MB
Руководство по эксплуатации Uniprom RM 10 - 40 кВА
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина