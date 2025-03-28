ИБП Uniprom RM 40кВА, 3:3, ПНР 5x8
ИБП Uniprom RM 40кВА, 3:3, ПНР 5x8
Референс: URMUPS40KHS
Серия Uniprom RM
ИБП Uniprom RM 40кВА, 3:3, ПНР 5x8
1 748 400
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 3
Количество выходных фаз 3
Частота входного напряжения 50-60
Активная выходная мощность 40000
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года от момента ПНР
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409230985
|890
|535
|226
|мм.
|36
|кг.
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Тип документа
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 28/03/2025
Формат PDF
Размер 3.23 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
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