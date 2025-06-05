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VAR10F1225V2V2MAAAA
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1225V2V2MAAAA

Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем

Референс: VAR10F1225V2V2MAAAA
Серия SystemePact VCB

Вакуумный выключатель стационарный, VAR, открытый тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "R" (съемная рукоятка), 10кВ / 1250А / 25кА, межфазное расстояние 210мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей

402 000  
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 25
Межфазное расстояние 210
Тип изоляционного материала Прочее
Конструкция прибора Стационарный
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092303430.80.620.72 м. 120кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 3.79 MB
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
Формат PDF
Размер 256.3 kB
Срок действия: 30/04/2025 - 29/04/2030
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
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