VAR10W3131V2V2LAAAA
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 3150А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем

Референс: VAR10W3131V2V2LAAAA
Серия SystemePact VCB

Вакуумный выключатель выкатной, VAR, открытый тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "R" (съемная рукоятка), 10кВ / 3150А / 31.5кА, межфазное расстояние 275мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей

1 617 000  
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 31.5
Межфазное расстояние 275
Тип полюса Прочее
Конструкция прибора Выкатной
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092296130.810.9 м. 240кг.
Документы
Тип документа
Каталог
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Техническая документация
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 3.79 MB
Типовые проекты
Дата документа: 01/08/2025
Формат ZIP
Размер 2.23 MB
Типовые проекты
Дата документа: 01/08/2025
Формат ZIP
Размер 2.17 MB
