Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 3150А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 3150А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
Референс: VAR10W3131V2V2LAAAA
Вакуумный выключатель выкатной, VAR, открытый тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "R" (съемная рукоятка), 10кВ / 3150А / 31.5кА, межфазное расстояние 275мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей
1 617 000
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 31.5
Межфазное расстояние 275
Тип полюса Прочее
Конструкция прибора Выкатной
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409229613
|0.8
|1
|0.9
|м.
|240
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 3.79 MB
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Типовые проекты
Типовой проект №1.1 для КРУ 10кВ (SystemePact VCB_БМРЗ-152_с граф. дисплеем_Дуга-О2 Нео) вер.1 от 29.05.2025
Дата документа: 01/08/2025
Формат ZIP
Размер 2.23 MB
Типовой проект №1.1 для КРУ 10кВ (SystemePact VCB_БМРЗ-152_с граф. дисплеем_Дуга-О2 Нео) вер.1 от 29.05.2025
Типовые проекты
Типовой проект №1.2 для КРУ 10кВ (SystemePact VCB_БМРЗ-152_без граф. дисплея_Дуга-О2 Нео) вер.1 от 29.05.2025
Дата документа: 01/08/2025
Формат ZIP
Размер 2.17 MB
Типовой проект №1.2 для КРУ 10кВ (SystemePact VCB_БМРЗ-152_без граф. дисплея_Дуга-О2 Нео) вер.1 от 29.05.2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик