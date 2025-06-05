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VAR10W4040V2V2LAAAA
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 4000А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем

Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 4000А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем

Референс: VAR10W4040V2V2LAAAA
Серия SystemePact VCB

Вакуумный выключатель выкатной, VAR, открытый тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "R" (съемная рукоятка), 10кВ / 4000А / 40кА, межфазное расстояние 275мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей

1 934 400  
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 40
Межфазное расстояние 275
Тип изоляционного материала Прочее
Конструкция прибора Выкатной
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092296200.810.9 м. 180кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 3.79 MB
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
Формат PDF
Размер 256.3 kB
Срок действия: 30/04/2025 - 29/04/2030
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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