Продукты
VEH06F0620V2V2M
ВАКУУМ. ВЫКЛ. СТАЦ. VEH 6кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210ММ
VEH06F0620V2V2M

ВАКУУМ. ВЫКЛ. СТАЦ. VEH 6кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210ММ

Референс: VEH06F0620V2V2M
Линейка SystemePact VCB
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номин. ток 630 А
Номин. напряжение 6 В
Количество полюсов 3-полюсный
Тип изоляционного материала Эпоксид
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409085493806272 см. 112кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemePact VCB
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 206.29 kB
Каталог SystemePact VCB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
С/Д-ГОСT Р РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
Формат PDF
Размер 1 MB
Срок действия: 30/01/2023 - 29/01/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик