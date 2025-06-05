Продукты
VEH10F1631V2V2LAAAA
Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем

Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем

Референс: VEH10F1631V2V2LAAAA
Серия SystemePact VCB

Вакуумный выключатель стационарный, VEH, литой тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "H" (встроенная рукоятка), 10кВ / 1600А / 31.5кА, межфазное расстояние 275мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей

708 000  
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 31.5
Межфазное расстояние 275
Тип полюса Эпоксид
Конструкция прибора Стационарный
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092302200.80.80.8 м. 140кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 3.79 MB
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Типовые проекты
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB, cтационарный тип_(HQ,TQ,K0)_LV_plug_схема 1.2
Дата документа: 01/08/2025
Формат ZIP
Размер 68.26 kB
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB, cтационарный тип_(HQ,TQ,K0)_LV_plug_схема 1.2
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
Формат PDF
Размер 256.3 kB
Срок действия: 30/04/2025 - 29/04/2030
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина