Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
Референс: VEH10F1631V2V2LAAAA
Вакуумный выключатель стационарный, VEH, литой тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "H" (встроенная рукоятка), 10кВ / 1600А / 31.5кА, межфазное расстояние 275мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей
708 000
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 31.5
Межфазное расстояние 275
Тип полюса Эпоксид
Конструкция прибора Стационарный
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409230220
|0.8
|0.8
|0.8
|м.
|140
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 3.79 MB
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Типовые проекты
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB, cтационарный тип_(HQ,TQ,K0)_LV_plug_схема 1.2
Дата документа: 01/08/2025
Формат ZIP
Размер 68.26 kB
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB, cтационарный тип_(HQ,TQ,K0)_LV_plug_схема 1.2
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
Формат PDF
Размер 256.3 kB
Срок действия: 30/04/2025 - 29/04/2030
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
