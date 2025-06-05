Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1600А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем

Техническая документация Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ Дата документа: 05/06/2025 Формат PDF Размер 3.79 MB

Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ