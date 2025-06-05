Продукты
VEH10F1640V2V2LAAAA
Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1600А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем

Референс: VEH10F1640V2V2LAAAA
Серия SystemePact VCB

Вакуумный выключатель стационарный, VEH, литой тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "H" (встроенная рукоятка), 10кВ / 1600А / 40кА, межфазное расстояние 275мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей

801 600  
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 40
Межфазное расстояние 275
Тип полюса Эпоксид
Конструкция прибора Стационарный
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092302440.80.80.8 м. 140кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 3.79 MB
Типовые проекты
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB, cтационарный тип_(HQ,TQ,K0)_LV_plug_схема 1.2
Дата документа: 01/08/2025
Формат ZIP
Размер 68.26 kB
Техническая документация
Брошюра по распределению электроэнергии
Дата документа: 08/10/2025
Формат PDF
Размер 4.48 MB
