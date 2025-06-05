Продукты
VEH10W0620V2V2SAAAA
Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
VEH10W0620V2V2SAAAA

Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем

Референс: VEH10W0620V2V2SAAAA
Серия SystemePact VCB

Вакуумный выключатель выкатной, VEH, литой тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "H" (встроенная рукоятка), 10кВ / 630А / 20кА, межфазное расстояние 150мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей

506 400  
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 20
Межфазное расстояние 150
Тип изоляционного материала Эпоксид
Конструкция прибора Выкатной
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092296510.780.650.82 м. 120кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Каталог вакуумные выключатели SystemePact VCB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Дата документа: 05/06/2025
Формат PDF
Размер 3.79 MB
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
Формат PDF
Размер 256.3 kB
Срок действия: 30/04/2025 - 29/04/2030
РОСС RU Д-CN.РА01.В.13748_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина