Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 630А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 630А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
Референс: VEH10W0625V2V2SAAAA
Вакуумный выключатель выкатной, VEH, литой тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "H" (встроенная рукоятка), 10кВ / 630А / 25кА, межфазное расстояние 150мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 25
Межфазное расстояние 150
Конструкция прибора Выкатной
Тип изоляционного материала Эпоксид
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409229675
|0.8
|0.8
|0.8
|м.
|120
|кг.
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Тип документа
Каталог
Вакуумные выключатели SystemePact VCB
Дата документа: 13/02/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Вакуумные выключатели SystemePact VCB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Дата документа: 13/02/2025
Формат PDF
Размер 3.13 MB
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
Формат PDF
Размер 1 MB
Срок действия: 30/01/2023 - 29/01/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
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