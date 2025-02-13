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VEH10W2540V2V2LAAAA
Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 2500А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10W2540V2V2LAAAA

Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 2500А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем

Референс: VEH10W2540V2V2LAAAA
Серия SystemePact VCB

Вакуумный выключатель выкатной, VEH, литой тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "H" (встроенная рукоятка), 10кВ / 2500А / 40кА, межфазное расстояние 275мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., 58-контактый разъем вторичных цепей

Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 40
Межфазное расстояние 275
Конструкция прибора Выкатной
Тип изоляционного материала Эпоксид
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092297980.810.9 м. 235кг.
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Тип документа
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Вакуумные выключатели SystemePact VCB
Дата документа: 13/02/2025
Формат PDF
Размер 622.11 kB
Вакуумные выключатели SystemePact VCB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
Дата документа: 13/02/2025
Формат PDF
Размер 3.13 MB
Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели SystemePact VCB на 10 (6)кВ
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
Формат PDF
Размер 1 MB
Срок действия: 30/01/2023 - 29/01/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
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