ВАКУУМ. ВЫКЛ. ВЫКАТ. VEH 10кВ 3150А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275ММ
ВАКУУМ. ВЫКЛ. ВЫКАТ. VEH 10кВ 3150А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275ММ
Референс: VEH10W3131V2V2L
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номин. ток 3150 А
Номин. напряжение 10 В
Количество полюсов 3-полюсный
Тип изоляционного материала Эпоксид
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409148747
|90
|100
|80
|см.
|240
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Официальные письма О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
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Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 206.29 kB
С/Д-ГОСT Р РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
Формат PDF
Размер 1 MB
Срок действия: 30/01/2023 - 29/01/2028
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