Привод клапана, для VGF, 6500Н 3-поз ~220В 30ВА IP65
Привод клапана, для VGF, 6500Н 3-поз ~220В 30ВА IP65
Референс: VGFA065FL
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409156209
|22
|22
|40
|см.
|2.5
|кг.
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Тип документа
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Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 372.23 kB
Техническая документация SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководствоSystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководство
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 403.08 kB
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.49431_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.49431_23
Формат PDF
Размер 900.98 kB
Срок действия: 08/12/2023 - 07/12/2028
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