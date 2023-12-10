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VGFA065RL
Привод клапана, для VGF, 6500Н 0…10В/4…20мА ~220В

Привод клапана, для VGF, 6500Н 0…10В/4…20мА ~220В

Референс: VGFA065RL
Линейка SystemeBMSAct
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409156483222240 см. 2.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 372.23 kB
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Техническая документация SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководство
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 403.08 kB
SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководство
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.49431_23
Формат PDF
Размер 900.98 kB
Срок действия: 08/12/2023 - 07/12/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.49431_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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