Продукты
VGTBC025
Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN25 8,0м³/ч -10…+95°С

Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN25 8,0м³/ч -10…+95°С

Референс: VGTBC025
Линейка SystemeBMSAct
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409152546231013 см. 1.7кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 372.23 kB
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Техническая документация SystemeBMSAct VGT Клапаны резьбовые - Руководство
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 326.13 kB
SystemeBMSAct VGT Клапаны резьбовые - Руководство
Д-ТР ТС-МИО ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24635_23
Формат PDF
Размер 838.3 kB
Срок действия: 01/12/2023 - 30/11/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24635_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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