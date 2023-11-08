W59 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: VS0510-351-6-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) выключателя 3-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Трёхклавишный выключатель позволяет управлять тремя источниками света с одной точки. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управлене освещением
Серия W59
Цветовой оттенок черный
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Тип управления кнопка
Тип контактов 3 НО
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Режим фиксации винтами
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437644
|7.08
|7.08
|4
|см.
|87
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606485437641
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|966
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606485437642
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.138
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|209
|кг.
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Формат PDF
Размер 618.49 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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