W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: VS110-154-1-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Описание полюсов 1P
Область применения управление
Тип контактов 1 Н.О.
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия W59
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 V переменный ток
Тип привода кнопка
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Количество постов 1-постовая
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437897
|7.08
|7.08
|4
|см.
|76
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606485437894
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|858
|г.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|181
|кг.
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Формат PDF
Размер 618.49 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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