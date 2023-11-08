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VS410-253-2-86
W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,с мех. блокировкой для жалюзи,10АХ,механизм,СЛ.КОСТЬ
VS410-253-2-86
VS410-253-2-86

W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,с мех. блокировкой для жалюзи,10АХ,механизм,СЛ.КОСТЬ

Референс: VS410-253-2-86
Линейка W59

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) переключателя 2-клавишного с механической блокировкой для жалюзи подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша (качели)
Основные характеристики
Область применения управление
Тип контактов 1 переключающ.
Описание полюсов 1P
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия W59
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 V переменный ток
Режим фиксации винтами
Тип привода кнопка
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Тип монтажа открытый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854382907.087.084 см. 81г.
BB1
210шт.1360648543829723.219.58.9 см. 907г.
CAR
320шт.4360648543829840.424.210.6 см. 2.02кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 198кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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