W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,с мех. блокировкой для жалюзи,10АХ,механизм,СЛ.КОСТЬ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) переключателя 2-клавишного с механической блокировкой для жалюзи подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.