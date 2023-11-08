W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.