Главная Продукты Качество электроэнергии SystemeSet
Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ) серии SystemeSet

Устройства компенсации реактивной мощности SystemeSet помогут сократить потребление полной мощности, увеличить доступную активную мощность, повысить стабильность напряжения и оптимизировать размер электроустановки.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Присутствие реактивной энергии в электрической сети приводит к возрастанию линейных токов, передающих нагрузке необходимое количество активной энергии, что ведёт за собой такие последствия как: необходимость увеличения сечения проводников линий электропередачи и распределительных сетей, частые перепады напряжения в распределительных линиях, дополнительные потери мощности. Для компенсации реактивной мощности в сетях НН применяются конденсаторные установки SystemeSet, цель которых состоит в оптимизации работы электроустановки за счет снижения энергопотребления и увеличения доступной мощности.

Это решение поможет сократить потребление полной мощности, сократить потери мощности, увеличить доступную активную мощность, повысить стабильность напряжения и оптимизировать размер электроустановки.

Основными элементами конденсаторных установок SystemeSet являются конденсаторы SystemeSet Can, контакторы SystemePact M, антирезонансные дроссели SystemeSet DR и контроллеры коэффициента мощности SystemeSet PFC.

  • Конденсаторы предназначены для компенсации реактивной мощности (КРМ)
  • Контакторы необходимы для коммутации трёхфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей
  • Дроссели предотвращают резонансное усиление гармоник в сети и тем самым защищают конденсаторы от перегрузки
  • Контроллеры необходимы для измерения величины реактивной мощности и управления подключением/отключением ступеней регулирования УКРМ для обеспечения желаемого коэффициента мощности
Преимущества
Применение продукции SystemeSet позволяет:

Увеличить полезную мощность (КПД электросетей и оборудования)

Снизить количество фактически потреблённой энергии

Увеличить стабильность уровня напряжения

Повысить срок безаварийной работы техники

Снизить расходы на коммунальные услуги (электроэнергию)

Оптимизировать размер электроустановки

Применение

Области применения конденсаторных установок серии SystemeSet:

  • промышленные предприятия
  • медицинские учреждения
  • центры обработки данных
  • административные и коммерческие здания
Документы
Каталог SystemeSet

pdf

РЭ контроллеры SystemeSet PFC

pdf

РЭ конденсаторы SystemeSet Can

pdf

РЭ дроссели SystemeSet DR

pdf