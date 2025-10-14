Как синхронизировать внутренние часы панели HMI от PLC

Для синхронизации внутренних часов панели оператора SystemeHMI SGU Systeme Elrctric от PLC SystemeHD той же фирмы предлагаем следующий вариант:
В проекте для PLC, создаваемого в среде программирования SystemeHD Works:
1. В разделе Object Edit создать несколько переменных типа Analog Value (AV) с именами например Month, Day, Hour, Minute, Second;
2. Добавить в проект приведенный ниже скрипт на LUA:
function init_lua_main()
require("PUBLIC")
end
function poll_deal()
AV("Month", tonumber(os.date("%m")), 16)
AV("Day", tonumber(os.date("%d")), 16)
AV("Hour", tonumber(os.date("%H")), 16)
AV("Minute", tonumber(os.date("%M")), 16)
AV("Second", tonumber(os.date("%S")), 16)
end
Этот скрипт возвращает системное время и дату из PLC.
3. в конфигурации проекта в закладке Modbus Local Slave Device ->TCP[502:1] привязать указанные выше переменные к произвольным холдинг регистрам (4х) ( например от 101 до 105 регистра контроллера SystemeHD), которые панель будет считывать по Modbus TCP.
4. Изменить у этих переменных параметр «Amplifier» с 10 на 1 (по умолчанию он равен 10).
5. В проекте SystemeHMI Studio для панели установить системный бит Разрешения изменения системного времени панели SRB10013 в 0.
6. Далее в проекте панели HMI использовать функцию Data Transmission (от произвольной переменной) задействовать передачу 1 раз в несколько секунд (или реже) значений регистров 4x101, 4x102…..4x105, считанных из PLC , в системные регистры панели SRW1, SRW2…..SRW5.
Внутренние часы панели HMI будут синхронизированы с часами в PLC.
Программное обеспечение SystemeHD Works можно найти по приведенной ниже ссылке:
https://systeme.ru/download/programmnoe-obespecenie-sredy-razrabotki-systemehd-works
Ссылка на загрузку программное обеспечение SystemeHMI Studio:
http://oem.gongkongfan.net/303/Studio/Packages/SystemeHMI%20Studio-3.0.15572.0/