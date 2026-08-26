Механическая и электрическая блокировка: назначение

Вопрос:Механическая и электрическая блокировка: назначениеСреда:Автоматические выключатели SystemePact ACB, SystemePact CCB, ВА-730, ВА-750, ВА-300, ВА-330А, ВА-330Е, ВА-350ЕОтвет:

Назначение блокировок в автоматических выключателях (АВ)

Основная цель — предотвратить одновременное включение двух или более автоматических выключателей, что может привести к опасным режимам работы:

Несанкционированному параллельному соединению источников питания (например, основного и резервного ввода);

Коротким замыканиям;

Подаче напряжения на секцию, находящуюся в ремонте.

Иными словами, блокировка гарантирует: если включен АВ №1, то АВ №2 должен быть обязательно выключен, и наоборот, если рассматривается блокировка между двумя автоматическими выключателями.

Механическая блокировка

Принцип действия: осуществляется с помощью чисто механических устройств, которые физически воздействуют на органы управления выключателями, делая невозможным их движение в недопустимое положение.

Механические блокировки могут иметь различное исполнение. Например, для автоматических выключателей SystemePact ACB механическая блокировка представляет из себя металлические платы, соединённые между собой гибкими тросами, механизмы которых воздействуют на органы управления АВ.

Электрическая блокировка

Принцип действия: осуществляется, например, с помощью катушек управления MN/MX (MN – расцепитель минимального напряжения, MX – независимый расцепитель,), которые связаны с механизмом АВ. Эти катушки включаются в цепь управления другого аппарата, электрически запрещая его включение.

Как это работает

Принцип работы катушек следующий:

MN – при постоянной подаче номинального напряжения на катушку, автоматический выключатель можно включить;

MX – при постоянной подаче номинального напряжения на катушку, автоматический выключатель нельзя включить;

На примере комбинации описанных катушек: АВ1 – включен, АВ2 – выключен. На MN1, MX2 подано напряжение, на MN2 питание отсутствует. Чтобы произвести включение АВ2, необходимо снять питание с MN1 и подать его на MX1, MN2.

Преимущество данного решения - позволяет создавать сложные схемы взаимного запрета для нескольких аппаратов, вводить временные задержки, интегрироваться с системами АВР и телемеханики.

Преимущество механической блокировки - не зависит от наличия напряжения и исправности электрической схемы. Простота реализации.

В сложных и ответственных системах (например, в схемах АВР) часто применяют оба типа блокировок совместно для обеспечения максимальной безопасности и надежности: