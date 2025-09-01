Что такое кабель-канал и как правильно его установить

Артем Анохин специалист по продвижению продуктового предложения

В этой статье:

Кабель-канал — специальный металлический или пластиковый короб, используемый для открытой прокладки проводов. Он защищает кабель от повреждения, а также повышает эстетичность электрической системы.

В этом материале мы разберемся, какие бывают кабель-каналы и как правильно их устанавливать.

Где лучше всего устанавливать кабель-каналы?

Изделия актуальны в тех помещениях, в которых невозможно проложить скрытую проводку. Чаще всего они используются в загородных домах из бруса, где укладка кабеля в штробы практически невозможна. Другой вариант — гаражи и другие хозяйственные помещения, в которых дизайн пространства не стоит на первом месте.

Типы кабель-каналов

Типы изделий по конструкции и габаритам:

Мини. Такие кабель-каналы используются для прокладки слаботочных линий связи, ведущих к телевизору, стационарному телефону или компьютеру. Напольные. Изделия арочной формы, не препятствующие движению. Парапетные (магистральные). Широкие кабель-каналы, которые подходят для прокладки сразу нескольких линий. Перфорированные. Имеют множество отверстий, обеспечивающих непрерывную циркуляцию воздуха. Подходят для силовых линий, склонных к перегреву. Плинтусные. Часто используются в домах и квартирах для полной маскировки проводов. Угловые. Размещаются на стыке потолка/пола и стены. Прозрачные. Применяются для прокладки светодиодной ленты.

Материалы изготовления

Варианты пластика, используемого для производства кабель-каналов:

ABS-пластик. Нетоксичный прочный материал. Используется исключительно в помещении, так как теряет свои качества под воздействием ультрафиолета. ПВХ (поливинилхлорид). Наиболее распространенный материал. Трудновоспламеняемый, стоек к разрушению под воздействием спирта и бензина. ПНД (полиэтилен низкого давления). Прочен и устойчив к воздействию химических веществ.

Металлические короба обычно используются в производственных помещениях. Они изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали и могут быть закрытыми, перфорированными, лестничными или проволочными.

Преимущества применения

Применение кабель-каналов обладает множеством достоинств:

защита кабеля от механических повреждений, влаги и солнечных лучей;

сочетание с интерьером помещения;

возможность прокладки нескольких параллельных линий;

повышение безопасности за счет ограничения доступа к проводке детям и домашним животным;

простота монтажа и удобство обслуживания;

аккуратное размещение проводов;

стойкость к воспламенению.

Современные кабель-каналы можно использовать в любом интерьере. Продукция линейки MultiSet от Systeme Electric представлена в белом, кремовом, сером и антрацитовом цветах и двух типоразмерах 20×12 и 30×13 мм. Это решение позволит сохранить элегантный дизайн помещения в случае невозможности прокладки скрытой электропроводки. Изделия 30×13 мм выдерживают до 100 кг нагрузки и могут применяться в качестве напольных кабельных каналов. Линейка MultiSet подходит для эксплуатации при температуре от –25°C до +60°C и не поддерживает горение. Для удобства монтажа короба оснащены отверстиями для крепежа, расположенными на расстоянии 23 см друг от друга.

Арочные кабель-каналы MultiSet

Как выбрать кабель-канал

В первую очередь изделие выбирают по его габаритам. Слишком маленький кабель-канал способен повредить изоляцию, а также в связи с отсутствием свободного пространства может вызывать перегрев провода. Крупные модели не нанесут вреда, но будут выглядеть слишком громоздко в интерьере. Как же рассчитать размер короба?

В соответствии с п. 2.1.61 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ)1 провода в кабель-каналах можно прокладывать многослойно с заполнением не более 35% для глухих коробов и 40% для коробов с крышками. Следовательно, площадь сечения всех проложенных проводов вместе с изоляцией должна составлять не более 40% от поперечного сечения кабель-канала. Если к уже имеющимся линиям могут быть проложены новые, то при покупке короба стоит заранее предусмотреть дополнительный запас и нужное число секций.

Длина приобретаемых кабель-каналов должна быть чуть больше длины проводов. Это перекроет дополнительный расход изделий в местах поворотов линии, а также обеспечит запас на случай поломки короба в ходе монтажа.

Еще один аспект — цвет изделий. Их дизайн должен сочетаться с электроустановочными устройствами. Например, кабель-каналы линейки MultiSet по цветовой гамме подходят к выключателям и розеткам из серий Этюд и Blanca.

Кабель-канал и выключатель Этюд (слева), кабель-канал и розетка Blanca (справа)

Процесс установки

Установка коробов для прокладки проводки не представляет сложности. Для этого достаточно иметь шуруповерт, перфоратор и дюбель-гвозди, с помощью которых изделие будет крепиться к стенам.

В первую очередь следует подобрать место для размещения кабель-каналов. Они, как и проводка, должны располагаться строго параллельно или перпендикулярно полу. Угол поворота линии должен составлять 90°. Важно не забывать про розетки и выключатели, линия к которым обычно прокладывается вертикально от пола или потолка.

Этапы монтажа:

Разрезание короба с помощью ножа для получения отрезков нужной длины. Снятие крышки для доступа к внутренней поверхности изделия. Просверливание отверстий в стене для дюбелей. Если кабель-канал устанавливается на гипсокартон, то этот пункт нужно пропустить — в этом случае для установки можно использовать обычные саморезы. Изготовление отверстий в дне канала в соответствии с метками на стене. Фиксация короба на стене с помощью крепежей. Укладка проводки. Если в одном коробе прокладывается несколько линий, то их нужно разместить строго параллельно, без перекручивания. Установка крышки короба.

Мнение эксперта: вместо стандартных креплений для установки кабель-канала можно использовать двухсторонний скотч или специальный клей. Этот метод монтажа считается более быстрым, но менее надежным: клейкая часть может обладать недостаточной силой для длительной фиксации короба.

При отсутствии соединительных элементов для создания поворотов линий на кабельном канале требуется сделать угол. Мы рекомендуем использовать специальные соединительные элементы — тройники, соединители и заглушки. Они облегчают сборку линии, а также повышают ее эстетичность.

Тройник, соединитель, заглушка серии MultiSet

Список литературы: