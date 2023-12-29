Компания «Систэм Электрик» поздравляет вас с Новым годом!

Пора подводить итоги и ставить новые амбициозные цели!

В уходящем году мы впервые провели Инновационный Саммит под именем «Систэм Электрик». Мероприятие, посвященное технологической независимости в новых реалиях, собрало более 3000 гостей, ведущих экспертов на одной площадке и уже приобрело статус одного из ключевых событий в отрасли. Вместе с технологическими лидерами мы договорились о развитии стратегического партнерства, обсудили актуальные вопросы и представили десятки новинок. Вспомните вместе с нами, как это было!

Ещё одной важной вехой нашего развития стал старт реализации комплексной программы развития предприятий «СЭЗЭМ», НТЦ «Механотроника» и завода «Потенциал».

Инвестиции направляются на модернизацию и расширение производства, дальнейшее углубление локализации, развитие НИОКР, повышение уровня автоматизации и цифровизации промышленных процессов.

В числе наших побед – первое место в категории «Электронное устройство» в номинации «Приз зрительских симпатий» премии «Лучший промышленный дизайн России». Такую высокую оценку получила новая серия электроустановочных изделий ArtGallery.

Особо отметим, что в этом году мы стали Официальным партнером павильона «Энергия жизни», организованного Минэнерго РФ, на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Участвовать в экспозиции важнейших достижений страны – большая честь для нас. «Энергия жизни» открыт для посетителей до 12 апреля, и обо всех активностях в павильоне рассказывается здесь.

Конечно, это далеко не все события, которые запомнились за год. Мы провели для вас мероприятия по всей стране , на которых представили наши разработки – множество новейших продуктов и решений.

Все подробности о нашей работе и продукции вы можете найти на новой версии сайта, которую мы запустили в 2023 году, а также в социальных сетях – Telegram, YouTube, ВКонтакте. Наши страницы и каналы активно развиваются, присоединяйтесь, если ещё не успели!

Дальше – больше планов! Уже сейчас мы активно готовимся к Инновационному Саммиту 2024. Следите за анонсами!

Саммит обещает стать ещё масштабнее и интереснее благодаря презентациям новых продуктовых линеек, слаженной совместной работе с нашими партнерами и единомышленниками.

Пусть в Новом году вы тоже встретите таких людей или укрепите вашу дружбу и сотрудничество, если они уже рядом.

Желаем вам неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!