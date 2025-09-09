Особенности выбора электроустановочных изделий для дома

Артем Анохин специалист по продвижению продуктового предложения

Выбор розеток и выключателей — вопрос эстетики, безопасности и удобства. Современные модели приборов различаются не только техническими характеристиками, но и внешним видом. О том, какие нюансы следует учесть при выборе электроустановочных изделий, рассказали наши эксперты.

Способ установки

Устройства имеют всего два способа монтажа — скрытый и открытый. В квартирах обычно проложена скрытая проводка, и для нее требуются розетки и выключатели скрытого монтажа. Они размещаются в специальную монтажную коробку, углубленную в стену. Такой способ установки позволяет максимально скрыть проводку. Его главным минусом считается сложность исполнения.

Для открыто проложенных кабелей выбирают накладные розетки и выключатели. Они фиксируются на стене с помощью саморезов и не требуют выполнения углублений. Функционально электроустановочные изделия открытого монтажа ничем не отличаются от скрытых.

Функциональность и безопасность

В первую очередь электроустановочные изделия — это часть электросистемы дома. Они используются для включения и отключения света, подключения к сети бытовой техники и электроники. Значит, они должны выполнять все функции и не выходить при этом из строя.

Для начала разберем выключатели. Обычно они имеют 1–3 клавиши, реже встречаются модели с 4 клавишами. Каждая клавиша предназначена для работы только с одной группой светильников. Например, для потолочных светильников над кухонным гарнитуром или нескольких ламп в люстре. Одноклавишные выключатели света могут регулировать работу сразу всех светильников в комнате.

Мощность — это важный критерий для выбора электроустановочных изделий, однако он мало учитывается при подборе выключателей. Большинство моделей имеют номинал 10 А — этого достаточно для безопасной работы практически с любыми группами источников света в доме или квартире. Менее распространены модели на 6 А, рассчитанные на небольшое количество ламп.

Blanca с/у 2-клавишный выключатель (сх.5) 6А, 250В, молочный

Для розеток же мощность считается критически важным параметром, от которого напрямую зависит возможность подключения к сети той или иной техники. Здесь следует учитывать мощность всех подключаемых к сети приборов и не перегружать одну розетку большим количеством устройств. Обычно для дома подбираются модели с номиналом 16 А. Это значит, что они рассчитаны на мощность около 3,5 кВт. Следовательно, суммарная мощность подключаемых устройств не должна превышать 2,8 кВт — это обеспечит должный запас, покрывающий пусковые токи и предупреждающий работу устройства на износ.

Розетки на 10 А устанавливаются реже. Они применяются для электроники и маломощной бытовой техники. Однако мы рекомендуем устанавливать модели с номиналом 16 А для всей квартиры — это позволит безопасно подключать к сети более мощную бытовую технику.

Важно учесть степень защиты. Устройства, устанавливаемые в спальнях и гостиных, имеют степень защиты IP20. Для ванных комнат и других влажных помещений рекомендованы приборы с характеристикой не менее IP44. Розетки, которые устанавливаются на фартуке кухни или вблизи раковин санузла, должны иметь специальные шторки и крышку, как, например, у модели Glossa.

Розетка Glossa с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP20, в сборе, бежевый

Большинство современных розеток оснащены заземлением — двумя контактами сверху и снизу. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства и защищает от удара электрическим током. Контакты заземления можно увидеть на примере модели AtlasDesign.

Розетка AtlasDesign с заземлением со шторками, 16А, быстрозажим. клем., белый

Внешний вид

Благодаря новым тенденциям в мире дизайна интерьера электроустановочные изделия стали более привлекательными. Производители устройств все больше отходят от белого цвета и предлагают модные оттенки, которые подойдут к любой обстановке.

Systeme Electric представил сразу несколько дизайнерских линеек электроустановочных изделий — AtlasDesign, Glossa, ArtGallery. Здесь можно найти модель нужного цвета — аквамарин, грифель, шампань, мокко, лотос, базальт и т. д. Для удобной установки сразу нескольких изделий применяют 1-5-постовые рамки. Обычно их подбирают в один цвет с устройством, но для интересного акцента можно использовать контрастные.

Что еще бывает, кроме стандартных розеток и выключателей

Розетки могут быть не только электрическими. На рынке представлены компьютерные, ТВ, USB, телефонные и другие розетки со специальными разъемами. Они позволяют сократить количество проводов, а также обеспечивают высокую скорость передачи данных от источника сигнала к электронному устройству. Можно выбрать комбинированную розетку, совмещающую сразу несколько разъемов. Это, например, модель для подключения к сети интернет и телевизионной антенне от AtlasDesign или электрическое устройство с двумя разъемами USB типа A и C от ArtGallery.

Розетка AtlasDesign двойная ТВ + компьютерная (слева), Розетка ArtGallery 16А с 2 USB A+C (справа)

Подробный материал со всеми нюансами выбора розеток — здесь.

Светом можно управлять не только с помощью выключателей, но и с помощью переключателей. Это устройства со схожими функциями, предназначенныое для включения или отключения светильников из разных точек помещения. Если стандартный выключатель обычно устанавливается на входе в комнату, то переключатель — возле кровати, рабочего стола, в конце коридора или на другом этаже дома. В этой статье мы рассмотрели все отличия этих двух приборов.

Внешне переключатель ничем не отличается от выключателя. Он может иметь несколько клавиш, быть встроенным или накладным. Наглядные примеры — модели от Glossa и AtlasDesign.

Переключатель Glossa (слева), AtlasDesign Profi54 (справа)

