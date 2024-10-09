«Систэм Электрик» дополнила ассортимент арочных кабель-каналов MultiSet аксессуарами

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, пополнила ассортимент арочных кабель-каналов MultiSet размера 30x13 аксессуарами. Комплектующие доступны в двух самых популярных цветах – «белый» и «антрацит».

Среди новых аксессуаров в ассортименте – внутренние и внешние углы, повороты, тройники, заглушки и соединители. Эти комплектующие расширят возможности применения кабель-каналов MultiSet при открытой прокладке кабельных трасс.

Кабельные каналы MultiSet предназначены для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей. Они имеют арочную форму, что выгодно отличает их от традиционных кабель-каналов прямоугольной формы.

Степень защиты MultiSet – IP40. Температура эксплуатации: от -25 до +60°С. Температура монтажа: от -5 до +60°С. Кабель-каналы изготовлены из самозатухающего ПВХ и соответствуют всем требованиям по пожаробезопасности, что подтверждено соответствующими испытаниями и сертификатом.