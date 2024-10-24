«Систэм Электрик» представила надежное оборудование главным энергетикам предприятий ТЭК

Эксперты российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представили на совещании главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ решения по обслуживанию оборудования и расширенному управлению и защите двигателей.

«Систэм Электрик» разрабатывает и производит высокотехнологичные продукты и решения, которые полностью интегрируются в системы автоматизации и повышают бесперебойность промышленных процессов. Компания также предоставляет услуги сервиса установленного оборудования зарубежных производителей, покинувших российский рынок, включая бесшовный ретрофит автоматических выключателей.

Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB и SystemePact CCB полностью соответствуют ведущим мировым аналогам и совместимы с зарубежными устройствами. Локализация производства осуществляется на заводе «СЭЗЭМ» (входит в «Систэм Электрик»). Здесь применяются современные технологии и умные инструменты, осуществляется строгий контроль качества и приемосдаточные испытания каждого выпускаемого аппарата.

Ключевым компонентом SystemePact ACB является электронный блок управления SystemeLogic X, который не имеет отечественных аналогов и был разработан «Систэм Электрик» совместно с «Лабораторией Касперского».

Предприятия нефтегазового сектора могут сталкиваться некорректным функционированием контактора из-за просадок напряжения, что приводит к сбоям в работе оборудования, остановке насосов и компрессоров, снижению производительности и увеличению затрат на ремонт. Модульный контактор SystemePact MC1G с защитой от просадок напряжения и универсальной катушкой управления AC/DC обеспечивает стабильную работу даже при колебаниях напряжения, минимизирует риски простоев и аварийных ситуаций.

Надежную работу электродвигателей, применяемых в процессах перекачки нефти, управления клапанами и компрессорами, обеспечивает многофункциональный пускатель SystemePact MFS. Он не только защищает электродвигатели, но и упрощает их обслуживание, а также повышает производительность благодаря снижению вероятности незапланированных остановов.

Интеллектуальная система SystemePact MFR сочетает в себе функции защиты и управления электродвигателем, измерений и диагностики.