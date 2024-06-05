«Систэм Электрик» участвует в создании особой экономической зоны «Ворота Байкала»

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, принимает участие в создании комплексной инфраструктуры для надежного электроснабжения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Ворота Байкала».

На данном этапе построены распределительная подстанция с применением новейших вакуумных выключателей SystemePact VCB, блоков релейной защиты БМРЗ-152 и дуговой защиты ДУГА-О производства НТЦ «Механотроника», а также блочные комплектные трансформаторные подстанции с использованием элегазовых моноблоков RME.

Моноблоки RME выпускаются на заводе «СЭЗЭМ» в производственной кооперации с другими предприятиями, входящими в группу компаний «Систэм Электрик», – «Потенциал» и НТЦ «Механотроника». Данный вид оборудования был полностью локализован в рамках реализации программы импортозамещения «Систэм Электрик». В составе моноблока практически все детали являются уникальными и не применяются в устройствах других производителей. Для локализации моноблока компания наладила сотрудничество с большим количеством российских поставщиков, а для некоторых из них приобрела специальное оборудование.

Также специально для проекта ОЭЗ «Ворота Байкала» в Центре автоматизации «Систэм Электрик» разработали решение в соответствии с требованиями проекта – комплектный шкаф телемеханики, превосходящий по функциональным возможностям европейские решения. Шкафы телемеханики были изготовлены и настроены «под ключ» инженерами «Систэм Электрик» и помогут обеспечить локальное и дистанционное управление всеми энергообъектами Особой Экономической Зоны.

Строительство и ввод в эксплуатацию первой группы объектов удалось осуществить в сжатые сроки с ноября 2023 по апрель 2024 несмотря на удаленность объекта от крупных городов и сложные климатические условия.

Алексей Кашаев, генеральный директор «Систэм Электрик»:

«Систэм Электрик» инвестировала значительные средства в развитие НИОКР и локализацию производства, чтобы создать эффективные решения для реализации второго этапа создания инфраструктуры электроснабжения. Эта работа потребовала существенных усилий и времени, но позволила сохранить мировые стандарты качества, нарастить собственную экспертизу. Благодаря этому решение «Систэм Электрик» послужит качественной заменой предложений ведущего мирового производителя, оборудование которого использовалось ранее на данном проекте. Кроме того, как социально ответственная компания, мы рады участию в строительстве современной инфраструктуры в одном из красивейших и экологически чистых уголков нашей страны, и полностью гарантируем, что наше оборудование соответствует самым высоким стандартам экологической безопасности, надежности и энергоэффективности»

Вячеслав Баянов, генеральный директор ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»:

«Планируемый общий объем инвестиций в развитие ОЭЗ составляет 22 миллиарда рублей. В новых отелях, ресторанах, на канатных дорогах и других туристических объектах планируется создать 940 рабочих мест. В нашей ОЭЗ уже зарегистрировано более 20 компаний, активно ведется строительство инфраструктуры, поэтому надежные и эффективные энергетические системы – залог быстрой и качественной реализации всех задуманных проектов. Мы рады сотрудничеству с «Систэм Электрик» по такому стратегически важному для нас направлению как создание инфраструктуры электроснабжения»

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 августа 2001 г. № 643 строительство туристических объектов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории разрешено только в ОЭЗ «Ворота Байкала». Она расположена на южном берегу озера Байкал, её площадь составляет 763,3 га. На территории ОЭЗ планируется создание центра туризма, сервисного центра, гостиничных комплексов, ресторанов, новых горнолыжных трасс, системы искусственного оснежения склона, аквацентра, деревянного парка для детей и других объектов.