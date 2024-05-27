«Систэм Электрик» выходит на новый рынок – теплый пол

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о выходе на новый рынок и запуске продуктовой линейки теплых полов.

Теплый пол от «Систэм Электрик» представлен в двух сегментах: «медиум» – линейка STEP BALANCE мощностью 150 Вт/м2 и «оптимум» – линейка STEP TURBO мощностью 200 Вт/м2. Нагревательные маты прошли испытания качества, экспертизу на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Роспотребнадзора, имеют гарантию от 20 лет и ЭКО сертификат.

Теплые полы STEP BALANCE и STEP TURBO отличаются безопасностью, надежностью и долговечностью конструкции, отсутствием тепловой зебры и минимальным поднятием уровня пола, поскольку установка нагревательного мата осуществляется в слой плиточного клея. Нагревательные маты также обладают защитой от перегрева, быстрым достижением заданной температуры, удобством и скоростью монтажа.

Нагревательные маты Systeme Electric могут применяться как для основного, так и дополнительного обогрева жилых и нежилых помещений в сухих и влажных местах.

Нагревательные маты STEP BALANCE и STEP TURBO производятся в России. Сертификаты соответствия получены заводом «Потенциал», который входит в структуру компании «Систэм Электрик».