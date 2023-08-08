«Систэм Электрик» представляет новинки – электромонтажныe материалы MultiSet

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продолжает расширять ассортимент электромонтажных материалов и представляет новинки торговой марки Systeme Electric – электромонтажные материалы MultiSet: изолента ПВХ, кабельные стяжки и кабельные каналы.

Изолента ПВХ широко применяется в электромонтаже для изоляции соединений проводов и кабелей, их маркировки и крепления. Новая изолента ПВХ может выполняет свои функции при отрицательной температуре от -30 °С. Ассортимент представлен восемью цветами.

широко применяется в электромонтаже для изоляции соединений проводов и кабелей, их маркировки и крепления. Новая изолента ПВХ может выполняет свои функции при отрицательной температуре от -30 °С. Ассортимент представлен восемью цветами. Кабельные стяжки из полиамида , как и изолента, широко применяется в электромонтаже для организации кабелей и проводов и их крепления. Ассортимент представлен 11-тью типоразмерами и двумя вариантами: белые предназначены для использования внутри помещений, черные – устойчивы к ультрафиолету и могут использоваться на открытых площадках.

, как и изолента, широко применяется в электромонтаже для организации кабелей и проводов и их крепления. Ассортимент представлен 11-тью типоразмерами и двумя вариантами: белые предназначены для использования внутри помещений, черные – устойчивы к ультрафиолету и могут использоваться на открытых площадках. Кабельные каналы MultiSet предназначены для открытой прокладки кабелей. Они имеют арочную форму, которая внешне выглядит привлекательней традиционных кабель-каналов прямоугольный формы. Ассортимент состоит из двух типоразмеров в четырех цветах, которые идеально сочетаются с цветами электроустановочных изделий в сериях Этюд Blanca

Электромонтажные материалы MultiSet отличаются высокой степенью надежности и длительным сроком службы, высокой прочностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды. Применение высококачественных материалов от Systeme Electric обеспечивает надежную изоляцию и крепление проводов и кабелей.

Новинки продукции MultiSet будут доступны для заказа с 7 августа 2023 года, часть ассортимента будет доступна для отгрузки с 24 августа 2023 года.

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