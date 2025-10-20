Тренды в мире электроустановочных изделий

Артем Анохин менеджер по продвижению продуктового предложения

В современных интерьерах все большее внимание уделяется минимализму. В помещениях, оформленных в таком стиле, каждый элемент гармонично сочетается с другими, а все инженерные коммуникации прокладываются скрытым способом. Тенденция коснулась и электроустановочных изделий — теперь, благодаря разнообразию расцветок, они могут даже стать стильным акцентом в обстановке.

Что такое электроустановочные изделия?

Электроустановочные изделия (ЭУИ) — это устройства, используемые для подключения, управления, защиты и распределения электроэнергии в электрической сети. Проще говоря, это самые обычные розетки и выключатели, которые повсеместно распространены как в быту, так и в коммерческих, административных, производственных помещениях. К электроустановочным изделиям также относят диммеры, термостаты, USB розетки и другие устройства.

Поговорим о трендах

Если раньше розетки и выключатели имели только белый, бежевый или молочный цвет, то теперь их внешний вид поражает разнообразием. Производители делают упор не только на функциональность и безопасность использования устройств, но и на их сочетание с интерьером. Цвета подбираются в соответствии с трендовыми оттенками отделочных материалов, разрабатываются и выпускаются дизайнерские линейки электроустановочных изделий. У Systeme Electric это серии AtlasDesign, Glossa, ArtGallery. Изменилась и геометрия: сейчас в продаже есть даже круглые модели.

Расскажем, какие особенности и преимущества есть у нашей продукции.

Расширенная палитра

Можно легко подобрать устройство в тон к интерьеру или сделать его контрастным элементом пространства. В дизайнерских линейках Systeme Electric есть различные оттенки, например у Glossa — титан, дуб, антрацит, платина, а у AtlasDesign — мокко, базальт, карбон, аквамарин... И это далеко не вся палитра!

Разнообразие геометрических форм

Дизайнерские электроустановочные изделия легко подобрать к любому помещению благодаря стильному внешнему виду. Тонкая рамка ArtGallery изящно смотрится в интерьере, при многопостовом монтаже отсутствуют перегородки между функциями. AtlasDesign — это немецкий стиль, разнообразие форм и фактур, в том числе скругленные рамки Air с подложкой, а Glossa — упор на мягкие округлые линии.

Безопасность и простота монтажа

Обеспечивается надежной фиксацией розеток и выключателей в монтажных коробках, а также полной защитой от удара током за счет высокой степени пыле- и влагозащиты некоторых моделей и наличия заземления.

Поверхности различной фактуры

В продаже есть не только глянцевые, но и матовые ЭУИ, которые отлично смотрятся на поверхностях с любой отделкой. Дизайнерские серии Systeme Electric предлагают модели с натуральной фактурой, идеально подходящие для дизайнов с упором на экологичность.

Функциональность

Некоторые модели имеют сразу несколько опций или улучшенные защитные свойства. Например, электрическая розетка AtlasDesign 16 А с 2 разъемами USB позволяет с удобством заряжать до двух телефонов одновременно, а переключатель AtlasDesign Aqua IP44 обладает высокой степенью защиты и подходит для установки в помещениях с повышенной влажностью.

Материалы

Наибольшую популярность заслужил матовый пластик, но сейчас все чаще используется стекло и металл. Систэм Электрик предлагает рамки из закаленного стекла с высокоточной обработкой граней. Пример — модель из серии AtlasDesign.

Рамка из органического стекла серии AtlasDesign Nature

Большой ассортимент

Дизайнерские коллекции, кроме стандартных розеток и выключателей, предлагают и другие электроустановочные изделия — выключатели для жалюзи, диммеры (светорегуляторы), а также термостаты теплого пола.

Термостат Wi-Fi электронный для теплого пола серии ArtGallery

Интеграция в Умный Дом

Некоторые ЭУИ поддерживают удаленное управление, например, розетки, выключатели и термостаты серии AtlasDesign Smart.

Розетка и выключатель серии AtlasDesign Smart

Многопостовые рамки

Предназначены для установки нескольких электроустановочных изделий в один ряд. У Систэм Электрик можно найти модели на 1–5 постов. Оттенок рамок можно подобрать в соответствии с цветом самого устройства. Более необычным решением будет контрастное сочетание цветов — акцент на ЭУИ отлично дополнит стиль помещения в лофт или индастриал-пространстве.

Рекомендации от экспертов

Советы, которые точно помогут вам с выбором электроустановочных изделий:

учитываем тип кабельной системы — скрытая или открытая;

заранее планируем размещение приборов и их количество;

если стены не идеально ровные, выбираем линейки с телескопическим механизмом.

Дорогие читатели, посмотреть в реальности весь ассортимент дизайнерских электроустановочных изделий Systeme Electric можно в нашем шоуруме! Здесь вы познакомитесь с новыми коллекциями, а также протестируете их функциональность — все устройства уже подключены к сети. Приходите, мы всегда вам рады!

Наш адрес: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 9.