Выключатель с самовозвратом "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ 1кл. (250В,10АХ)

Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Компактный механизм обеспечивает достаточно места для кабеля в монтажной коробке.