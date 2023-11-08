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ATN000132
ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000132

ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000132
Линейка AtlasDesign

Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет белый) с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895831257.13.87.1 см. 65г.
BAG
28шт.1360648958312223.219.58.9 см. 954г.
CAR
316шт.2360648958312940.424.210.6 см. 2.09кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 206.23кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка SO+USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 400.93 kB
Розетка SO+USB(А+С) cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/04/2021 - 27/04/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21
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