ATLASDESIGN ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, 2000 Вт, 360°, БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, 2000 Вт, 360°, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000137
ATLASDESIGN ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, 2000 Вт, 360°, БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC000133 Датчик движения/присутствия в сборе
Основные характеристики
Тип нагрузки накаливания
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта датчик движения
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 6 m
Монтажная высота 2.2-4 м
Тип установки Внутри помещения
Зона обнаружения движения 6 m
Угол обнаружения 360° горизонт.
Условия эксплуатации
Стандарты EN 61000-6-3 класс 2 EN 61000-4-13 EN 60669-2-1 IEC
Директивы 2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Рабочая температура окружающей среды -5-45 °C
Относительная влажность 5-95 %
Сертификаты EAC ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489585884
|12
|12
|2.5
|см.
|129
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|13606489585881
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|783
|г.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|23606489585888
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.26
|кг.
P12
|4
|—
|540
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|112
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
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Тип документа
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