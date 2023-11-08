Продукты
ATN000137
ATLASDESIGN ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, 2000 Вт, 360°, БЕЛЫЙ
ATN000137
ATN000137
ATN000137
ATN000137

ATLASDESIGN ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, 2000 Вт, 360°, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000137
Линейка AtlasDesign

ATLASDESIGN ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, 2000 Вт, 360°, БЕЛЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC000133 Датчик движения/присутствия в сборе
Основные характеристики
Тип нагрузки накаливания
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта датчик движения
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 6 m
Монтажная высота 2.2-4 м
Тип установки Внутри помещения
Зона обнаружения движения 6 m
Угол обнаружения 360° горизонт.
Условия эксплуатации
Стандарты EN 61000-6-3 класс 2 EN 61000-4-13 EN 60669-2-1 IEC
Директивы 2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Рабочая температура окружающей среды -5-45 °C
Относительная влажность 5-95 %
Сертификаты EAC ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958588412122.5 см. 129г.
BB1
25шт.1360648958588137.218.610.6 см. 783г.
CAR
330шт.2360648958588838.438.433.2 см. 5.26кг.
P12
4540шт.12080114.6 см. 112кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Датчик движения серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 245.39 kB
Датчик движения серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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