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ATN000144
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
ATN000144

ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000144
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет белый) одинарная с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895831708.38.34.02 см. 89г.
BB1
215шт.1360648958317737.218.610.6 см. 1.473кг.
CAR
390шт.4360648958317838.438.433.2 см. 9.37кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 187кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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