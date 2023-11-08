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ATN000200
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ
ATN000200

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ

Референс: ATN000200
Линейка AtlasDesign

Коробка наружного монтажа Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете . - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Основание корпуса
Цвет Алюминий
Не содержит (без) галогенов Нет
Количество постов (мест) 1
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Назначение продукта штепсельная розетка
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка
Совместимость серий продукта розетка
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Режим фиксации винты
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895833928.58.53.5 см. 56г.
BB1
216шт.1360648958339937.218.610.6 см. 1.032кг.
CAR
396шт.4360648958339038.438.433.2 см. 6.72кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 139кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 235.13 kB
Коробки серии AtlasDesign
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