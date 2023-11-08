ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ

Механизм выключателя 1-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.