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ATN000205
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
ATN000205

ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ

Референс: ATN000205
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете пятиместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 367 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Цветовой оттенок бежевый
Тип продукта рамка
Режим фиксации безвинтовой
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.063 кг
Материал термопласт: крышка
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958344636.78.31.1 см. 63г.
BB1
25шт.1360648958344337.218.610.6 см. 455г.
CAR
330шт.4360648958344438.438.433.2 см. 3.26кг.
P12
4540шт.12080114.6 см. 77кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 367 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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