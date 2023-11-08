ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
Референс: ATN000203
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете трёхместная. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 225 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 3-постовая горизонтальная/вертикальная
Режим фиксации 4 точки крепления
Тип продукта рамка
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.04 кг
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583422
|22.5
|8.3
|1.1
|см.
|40
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606489583429
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|743
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|43606489583420
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|4.98
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|108
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 225 мм
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Тип документа
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