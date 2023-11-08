Продукты
ATN000201
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ
ATN000201

ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ

Референс: ATN000201
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Цветовой оттенок бежевый
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.017 кг
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895834088.38.31.1 см. 17г.
BB1
245шт.1360648958340537.218.610.6 см. 921г.
CAR
3270шт.4360648958340638.438.433.2 см. 6.05кг.
P12
44860шт.12080114.6 см. 127кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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