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ATN000252
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
ATN000252

ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, БЕЖЕВЫЙ

Референс: ATN000252
Линейка AtlasDesign

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет бежевый) 2-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок бежевый
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895836688.38.34 см. 89г.
BB1
215шт.1360648958366537.218.610.6 см. 1.482кг.
CAR
390шт.4360648958366638.438.433.2 см. 9.42кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 188кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
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